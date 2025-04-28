В Баку учреждена Платформа НПО Глобального Юга

Официально объявляю об учреждении Платформы НПО Глобального Юга.

Как сообщает APA, об этом заявил председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли в ходе учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

Он выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за послание, озвученное на конференции:

«Эта идея возникла благодаря COP29. Конференция, организованная по инициативе Национального форума НПО Азербайджана, предназначена не только для диалога. Наш потенциал должен быть однозначно оценен. Глобальный Юг — это платформа для народов, страдающих от одинаковых проблем. Несмотря на несправедливость, колониализм и неравенство, по всему миру существуют тысячи НПО и активистов. Мы плечом к плечу реализуем этот проект. Вместе мы сделаем мир более справедливым и светлым. Наши знания и опыт займут исключительное место в политической жизни мира. Мы создаём глобальное движение, направленное на установление справедливости в мире».