Жильбер Унгбо: Мы сможем обеспечить укрепление консервативных, инклюзивных и достойных условий для всех

Искусственный интеллект и цифровизация предлагают широкие возможности в плане повышения безопасности труда и продуктивности мониторинга рисков.

Однако всем известно, что эти технологии также вызывают серьезные опасения. Без тщательного и этичного внедрения такие инструменты, как контроль сотрудников и алгоритмическое управление, могут поставить под угрозу права, личную свободу и благополучие.

Об этом заявил генеральный директор Международной организации труда Жильбер Унгбо в видеообращении к участникам конференции «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В своем видеообращении генеральный директор отметил, что для предотвращения этого и обеспечения использования искусственного интеллекта в полезных целях в сфере труда необходим ориентированный на человека подход: «Как Международная организация труда, мы готовы и впредь поддерживать вас в ваших усилиях по созданию безопасной и здоровой рабочей среды. Давайте сохраним дух первого коллективного договора, заключенного 120 лет назад. Используя технологические инновации, вместе мы сможем обеспечить укрепление консервативных, инклюзивных и достойных условий для всех».

Источник: АЗЕРТАДЖ