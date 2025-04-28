Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решительно отвергает все формы и проявления колониализма

Политика Азербайджана всегда основывалась на взаимном уважении и принципах совместного развития.

К сожалению, многие из основных проблем, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга, являются результатом продолжающейся неоколониальной политики, проводимой некоторыми западными странами. Мы решительно отвергаем все формы и проявления колониализма и считаем такую практику, приводящую к огромным трагедиям, порабощению и страданиям народов, абсолютно неприемлемой.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

«Азербайджан придерживается принципа невмешательства во внутренние дела стран, уважает политические системы, а также культурное, этническое и религиозное многообразие народов, всегда активно содействует межконфессиональному, межцивилизационному и межкультурному диалогу. Верю, что совместными усилиями мы сможем построить светлое будущее и новый, справедливый мировой порядок для наших народов».

Источник: АЗЕРТАДЖ