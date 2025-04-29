Азиз Алекберли: Сотрудничество между Общиной Западного Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжено и в дальнейшем

Между Азербайджаном и ИСЕСКО существуют тесные связи сотрудничества. По линии ИСЕСКО Азербайджан имеет возможность донести до международной общественности свои ценности в области науки, образования и культуры, осуществляет широкую деятельность по их пропаганде и защите.

Также в ИСЕСКО зарегистрированы многие культурные достояния Азербайджана, в частности Девичья башня, Ичеришехер, Комплекс дворца Ширваншахов, Дворец шекинских ханов.

Об этом сказал журналистам председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли.

«Сегодня в Общине Западного Азербайджана состоится встреча с большой делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом. Считаю, что эта встреча расширит возможности по доведению до широкой общественности исламских государств реалий о Западном Азербайджане и о праве наших соотечественников на возвращение», - отметил А.Алекберли.

По его словам, некоторое время назад Организация исламского сотрудничества выразила свое отношение к реалиям Западного Азербайджана и в принятом документе ИСЕСКО было поручено продолжить свою деятельность по изучению и сохранению культурного наследия Азербайджана, тюркского и мусульманского культурного наследия в Западном Азербайджане, то есть на территории современной Армении.

Он с уверенностью заявил, что сотрудничество между Общиной Западного Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжено и в дальнейшем.

Источник: АЗЕРТАДЖ