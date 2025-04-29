Правительственная миссия Азербайджана в Бангладеш: Обсуждены двусторонние отношения и перспективы сотрудничества - ФОТО

28–29 апреля в Народной Республике Бангладеш с визитом находилась правительственная миссия Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

Как сообщили в МИД, в ходе визита Эльнур Мамедов был принят главным советником (премьер-министром) Временного правительства Народной Республики Бангладеш Мухаммадом Юнусом. Заместитель министра вручил пригласительное письмо Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на участие в качестве специального гостя в 17-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества, который пройдет в Азербайджане 3–4 июля 2025 года.

Также состоялась двусторонняя встреча Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Бангладеш Тухидом Хоссейном.

Во время встреч представители Бангладеш высоко оценили визит правительственной миссии Азербайджана, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бангладеш. Политические консультации прошли под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и секретаря МИД Бангладеш Джашима Уддина.

В ходе консультаций были обсуждены вопросы расширения двусторонних и многосторонних политических связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, туризма, сельского хозяйства, гуманитарных и других областях.

Стороны положительно оценили сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций и подчеркнули важность укрепления взаимной поддержки в многостороннем формате.

В рамках визита состоялся круглый стол с участием представителей Министерства экономики Азербайджанской Республики, Министерства науки и образования, Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN хidmət), а также Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и соответствующих государственных структур Бангладеш. На круглом столе, прошедшем в Управлении по развитию инвестиций Бангладеш, представители азербайджанских государственных органов выступили с обширными презентациями.

В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов также встретился с руководством Академии внешней политики Бангладеш и выступил перед студентами с лекцией на тему «Внешняя политика Азербайджана».