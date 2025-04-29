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Архимандрит Алексий подвергается нападкам армян за поддержку конференции в Ватикане по христианству в Азербайджане

First News Media10:33 - Сегодня
Архимандрит Алексий подвергается нападкам армян за поддержку конференции в Ватикане по христианству в Азербайджане

Практически все, наверное, уже слышали о той совершенно безумной реакции, которая до сих пор не утихает в интернет-ресурсах по поводу проведенной 10 апреля в Папском Григорианском Университете международной научной конференции, посвященной христианству в Азербайджане.

Об этом написал на своей странице в Facebook архимандрит Алексий (Никоноров).

«Нашлись люди из среды западных соседей Азербайджана, которые не могут смириться с самим фактом того, что в Азербайджане может существовать какое-то христианство помимо армянского. Не зная, о чем говорили на мероприятии и в каком ключе, они прилагают все усилия к тому, чтобы форум заклеймить как антинаучный, антиармянский и расистский. Что, конечно, вообще не соответствует действительности. Десятками писем за подписью всех армянских патриархов и всевозможных ученых уже две недели к ряду бомбардируют все доступные структуры Ватикана. Призывают объявить персонами нон грата ректора университета и двух префектов папских дикастерий. Потому что посмели дать зеленый свет неармянским кавказоведам! Это все напоминает театр абсурда, в который, к сожалению, оказались вовлеченными множество людей», - написал Алексий.

«Помимо прочего, организаторы этой паскудной акции взялись и за персоналии. Стали писать письма в мой институт и давить на декана, убеждая его, что я веду антинаучную противоармянскую деятельность. Слабоумный декан написал мне, что так как я не уложился в срок с публикацией, то не могу употреблять титул доктора. Я ему возразил, что по правилам Института при определенных условиях я мог опубликовать работу с задержкой. На что он мне ответил: «мы изменили правила». И теперь эти «друзья» пытаются выставить меня самозванцем. Однако, все дипломы о присуждении мне докторской степени с необходимыми печатями и подписями у меня на руках», - указал архимандрит.

По его словам, общение с ватиканскими функционерами показало, что эта реакция не была ни для кого неожиданностью. «Все всё понимают о гнилых и подлых людишках, которые покой на этой земле находят только в фантазиях о своем превосходстве над остальными, непревзойденной мелочной склочности и грязных делишках», - резюмировал священнослужитель.

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Ватиканская конференция и армянская истерика

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