Фархад Мамедов: Азербайджан не подпустит армянскую церковь к историческому наследию Кавказской Албании

Армянская церковь и диаспора «лютуют» по поводу конференции, посвященной христианству на Кавказе, которая была проведена в Папском Григорианском Университете в Ватикане 10 апреля, написал на своей странице в Facebook глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Армянская церковь - это наиболее радикальный институт в армянстве, который объединил в себе самые отвратительные качества человеконенавистничества и отхода от заповедей. Ложь, культивация ненависти, восхваление терроризма - это главные постулаты армянских церковников. С этим нужно будет жить и бороться!» - подчеркнул политолог.

В связи с нападками армян на архимандрита Алексия, поддержавшего данное мероприятие, Ф.Мамедов отметил, что «отец Алексий - один из немногих, кто отстаивает принципиальную позицию, основанную на правде».

«Азербайджан не допустит, чтобы армянская церковь была подпущена к историческому наследию Кавказской Албании! Фальсификации истории пришел конец! И эта ломка армянских церковников будет происходить постоянно. Никто не сможет уже даже близко подойти к культурному наследию Кавказской Албании, будем держать их на расстоянии пушечного выстрела, а пушки у нас стреляют на приличное расстояние», - резюмировал Ф.Мамедов.

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