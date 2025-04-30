Семейный кошмар в Гядабее: имущественный спор привел к домашнему насилию над пожилыми супругами - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az с видеодоказательствами обратилась жительница села Славянка Гядабейского района, обеспокоенная судьбой своих пожилых родственников, проживающих в селе Союдлу того же района. По словам женщины, её 80-летняя тётя Хумайя Мурсалова и ее 83-летний муж Исмаил Мурсалов, страдающий болезнью Паркинсона, подвергаются жестокому обращению со стороны собственного сына Эльшада Мурсалова и его жены Ильхамы Мурсаловой.

Заявительница также опровергла ранее распространённую в СМИ информацию об избиении невестки И.Мурсаловой и её дочери. Она подчеркнула, что истинными жертвами домашнего насилия являются Хумайя Мурсалова, Исмаил Мурсалов и их дочь Гюльнура Аскерова, которые систематически подвергаются избиениям и оскорблениям со стороны их сына и его супруги.

Племянница пострадавших сообщила, что несколько дней назад Ильхама Мурсалова и внуки нанесли Хумайе Мурсаловой и её дочери Гюльнуре Аскеровой серьёзные телесные повреждения, сломав ногу Хумайе ханум. Она выразила крайнюю тревогу за состояние здоровья своих пожилых родственников и обратилась за помощью в нашу редакцию.

«Примечательно, что, несмотря на решение Гядабейского районного суда о запрете приближения сына к родителям, он продолжает приходить к ним домой в состоянии алкогольного опьянения, где вновь учиняет побои и оскорбления», - сообщила заявительница.

Женщина также выразила крайнее недовольство бездействием местных правоохранительных органов и судебных исполнителей. По её словам, служба «102» игнорирует поступающие вызовы, а прибывающие на место происшествия сотрудники полиции, предположительно находясь в сговоре с сыном, не принимают никаких мер для защиты пожилых людей.

Данная ситуация поднимает множество вопросов, в связи с чем редакция 1news.az обратилась за комментарием к главному инспектору Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгину Гасымову.

Согласно предоставленной нам Э.Гасымовым информации, обе стороны обратились с жалобой в полицию на побои, и обе были направлены на экспертизу, в результате которой у обеих сторон были обнаружены разного рода следы от побоев. У кого-то травмы были средней тяжести, у кого-то - незначительные, а у кого-то они не были обнаружены. «Прежде всего, хочу отметить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 128 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью - прим.ред.). В настоящее время нами ведётся следствие, и юридическая оценка произошедшему будет дана лишь после получения полного заключения экспертов. Предоставленные вам видеоматериалы также были нами изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Следует отметить, что между сторонами уже длительное время существуют имущественные споры. Данная семья состоит на учёте как проблемная, и к нам регулярно поступают заявления об избиении то с одной стороны, то - с другой. Сотрудники полиции периодически приглашают участников конфликта в отделение для разбирательства, а также предпринимают попытки урегулировать ситуацию на месте. Окончательные выводы по результатам расследования будут сделаны исключительно на основании решения суда», - сообщил Эшгин Гасымов.

Э.Гасымов также подтвердил, что Хумайя Мурсалова действительно была помещена в больницу и что ей была оказана скорая медицинская помощь.

А на вопрос о том, действительно ли существует решение Гядабейского районного суда о запрете приближения сына к родителям, Э.Гасымов сообщил, что такая информация к ним не поступала и что даже если есть решение суда об этом, то данную информацию должны были предоставить им из Исполнительной власти Гядабейского района.

В связи с этим мы обратились в Исполнительную власть Гядабейского района, чтобы прояснить данный вопрос: есть ли на самом деле решение суда о том, что Эльшаду Мурсалову запрещено приближаться к родителям?

Из Исполнительной власти Гядабейского района нам сообщили, что они в курсе этого разговора и что 11 числа к ним обратился Исмаил Мурсалов с заявлением о том, что ему и его жене Хумайе Мурсаловой со стороны их невестки Ильхамы Мурсаловой были нанесены телесные повреждения на почве семейно-бытового насилия. «Мы, в свою очередь, передали поступившую жалобу в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с дальнейшей ситуацией».

А напоследок из ИВ нам сообщили, что по данному вопросу семье необходимо обратиться в Службу пробации при Министерстве юстиции Азербайджана, так как они занимаются исполнением решения суда.

С нами связалась и дочь Хумайи и Исмаила Мурсаловых Гюльнура Аскерова, также являющаяся одной из пострадавших. Она сообщила, что её родители оформили на неё дарственную и предоставила купчую, подтверждающую её законное право собственности на дом. Несмотря на наличие полного пакета необходимых документов, семья её брата, а именно жена и дети совершили ночное нападение на неё и её престарелых родителей в принадлежащем ей доме.

Как утверждает Гюльнура Аскерова, она неоднократно обращалась в различные государственные учреждения, прилагая все подтверждающие право собственности документы, однако, к её глубокому сожалению, до настоящего времени не смогла добиться справедливости. В своём обращении она эмоционально рассказала: «Они ворвались вечером, примерно в 9 часов в наш дом, сломали ногу моей пожилой матери, вырвали у меня клок волос с головы, настолько сильно били меня по голове, что теперь я еле-еле держусь на ногах».

По словам женщины, в Исполнительной власти Гядабейского района, несмотря на наличие всех документов, находят разного рода отговорки. То говорят, что якобы в документах о запрете на приход в отцовский дом указано лишь имя детей и жены её брата, а его имени там нет, то говорят, что дети несовершеннолетние, и они не могут их выдворить из дома.

«Участковый, который приходил, когда я предоставила ему свои подлинные документы, выдвинул смешную версию, будто я подделала документы. А на мое возражение о том, как такое возможно, если люди, которые подарили мне дом, живы и лично участвовали в процессе оформления документов, реакции не последовало. Моя мать, Хумайя Мурсалова, уже выписана из больницы. Напомню, что она попала туда из-за телесных повреждений, которые ей нанесли невестка и её дети. Я прошу вас о помощи, потому что мы действительно оказались в безвыходном положении, несмотря на наличие всех необходимых документов, и продолжаем подвергаться физическому насилию. Боюсь, в следующий раз всё может закончиться трагедией», - с отчаянием добавила Гюльнура Аскерова.

Редакция 1news.az выражает глубокую обеспокоенность тревожной ситуацией, сложившейся в семье Мурсаловых, ставших, по словам их дочери, жертвами жестокого обращения. Мы продолжим внимательно следить за дальнейшим развитием событий и информировать общественность.