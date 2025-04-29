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Визит Каи Каллас: взлёты и падения. И вновь взлёты

First News Media14:15 - Сегодня
Визит Каи Каллас: взлёты и падения. И вновь взлёты

Состоявшийся на прошлой неделе визит верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Азербайджан застал недоброжелателей нашей страны врасплох.

И об этом нам дают основания утверждать, во-первых, результаты этой поездки, а во-вторых, та реакция, которая последовала за ней. Назвать этот визит началом новой главы в отношениях между Баку и Брюсселем мы можем теперь с полной уверенностью.

Предыдущие главы истории наших отношений не всегда отличались ровным характером. Были в них позитивные страницы, были и сложности в понимании друг друга. Баку всегда, где имели место двойные стандарты, обращал внимание на их проявление и негативное воздействие на развитие наших отношений. К примеру, много лет нам приходилось буквально бороться с несимметричным восприятием Евросоюзом (да и не только) территориальных конфликтов на пространстве бывшего Советского Союза. Говоря о Молдове, Украине и Грузии и принимая документы, декларации и резолюции, на Западе (и в Европейском Союзе, в частности) всегда выражалась недвусмысленная и безоговорочная поддержка суверенитета и территориальной целостности этих стран. Однако когда дело доходило до армяно-азербайджанского конфликта вокруг Карабаха, нам приходилось вместо такой же поддержки нашей территориальной целостности слышать уклончивые формулировки о необходимости мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Были обиды, перерастающие в недовольство. В какой-то момент нам пришлось приостановить участие в разработке Соглашения о всеобъемлющем партнерстве с ЕС до тех пор, пока в Брюсселе не выровнят свое отношение к нашему конфликту до уровня хотя бы тех, с которыми столкнулись другие вышеназванные страны-участницы программы ЕС «Восточное партнерство».

Мы хорошо помним исторический визит Президента Алиева в Брюссель в ноябре 2017 года, в ходе которого тогдашний председатель Совета Евросоюза Дональд Туск во время совместного заявления перед прессой сказал-таки, наконец, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана, чем вызвал истерию в тогда еще «сержиковском» руководстве Армении. Еще спустя еще два года, а если точнее, то 4 апреля 2019 года тогдашняя предшественница Каи Каллас на посту главы европейской дипломатии Федерика Могерини добавила к фразе Дональда Туска о поддержке территориальной целостности Азербайджана также слово "fully", то есть «всецело».

Мелочь? Для кого-то, может, и да. Но не для нас — тех, кто годами боролись за простое признание. Нам приходилось чуть ли не за руки выводить Европейский Союз на путь истинный и преодолевать мощнейшие сопротивление и противодействие со стороны недругов.

Немало было сложностей в отношениях между Баку и Брюсселем также в дни 44-дневной войны. Нам приходилось чуть ли не каждый день слышать критику, переходящую в угрозы в наш адрес. Политики, мнящие из себя decision-makers и «центров Вселенной», считали, что решать, кто из двух государств «агрессор», а кто «освободитель», позволено только им, потому как они, видите ли из «цветущего сада» под названием Европа, а не из «джунглей», коими в их представлении был остальной мир. И это не грустный анекдот, а циничная реальность — именно так открыто, не стесняясь и даже не опасаясь за свою репутацию, однажды высказался еще один предшественник Каи Каллас на занимаемом ею посту, скандально известный Жозеп Боррель.

Были и другие неприятные моменты в наших отношениях, некоторые из которых по-прежнему продолжаются и не устранены, как например, провокационная наблюдательная миссия Евросоюза, не только не завершившая свою деятельность в условленный двухмесячный срок, но и неоднократно продленная, несмотря на возражения Баку, увеличенная в численности и расширенная в своём составе теперь уже де-факто до уровня НАТО!

В апреле прошлого года состоялась трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена, вызвавшая в Баку эффект поднятых бровей и, разумеется, совершенно справедливое и заслуженное осуждение этой дипломатической выходки.

Но, справедливости ради, следует отметить, что были и позитивные страницы, такие как визит в июле 2022 года председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, где был подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве. И теперь, вот, визит Каи Каллас. Правда, происходят они, скажем прямо, не из большой любви Брюсселя к Баку, а вследствие геополитических изменений, таких как вторжение России в Украину и, как следствие, поиск Евросоюзом альтернативых источников энергии.

И вот теперь обретают отчетливые контуры также планы Евросоюза по выходу в Центральную Азию, что тоже вряд ли возможно без участия Азербайджана в этой затеи европейцев.

Нынешний визит нового верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Азербайджан можно со всей уверенностью назвать историческим, и не только потому, что гостья из Брюсселя была принята на самом высшем политическом уровне. Что, собственно, тоже является немаловажным индикатором уровня двусторонних отношений. У нас есть все основания констатировать, что Азербайджан превратился в ключевое звено в чрезвычайно важной транспорто-энергетической цепи, соединяющей Европу и Азию. И это вновь накрепко связывает Брюссель и Баку.

Естественно, этот визит не мог не вызвать зуда среди наших недоброжелателей, о чем уже говорилось в СМИ. Многие завистники с дрожащими пальцами настукивали свои посты в сети Х, атакуя как лично Каллас, так и, разумеется, наше государство. Но, если угодно, «джунгли» так «джунгли». А в джунглях не без вечно ноющих «табаки».

Мы же продолжаем идти своим путем. И только вперед. Потому и ездят теперь к нам. И просят встреч. Так как понимают, кто теперь ключевое звено в этой длинной цепи.

Вугар Сеидов

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