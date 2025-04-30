В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

С 1 по 3 мая будет приостановена подача питьевой воды в некоторые части города Сумгайыт, поселков Мюшфигабад, Алтыалы и части поселка 28 Мая.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов.

Согласно информации, причиной перерыва являются ремонтные работы на водопроводе, обеспечивающем город Сумгайыт питьевой водой.

Работы будут завершены к вечеру 3 мая, и подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.