 В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

Фаига Мамедова16:37 - Сегодня
В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

С 1 по 3 мая будет приостановена подача питьевой воды в некоторые части города Сумгайыт, поселков Мюшфигабад, Алтыалы и части поселка 28 Мая.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов.

Согласно информации, причиной перерыва являются ремонтные работы на водопроводе, обеспечивающем город Сумгайыт питьевой водой.

Работы будут завершены к вечеру 3 мая, и подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.

Поделиться:
461

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом ...

Общество

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Мнение

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к стратегическому союзу

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Общество

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

В Азербайджане произошло землетрясение

AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер

Последние новости

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Сегодня, 17:55

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сегодня, 17:43

Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Сегодня, 17:35

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Сегодня, 17:29

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

Сегодня, 17:24

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Сегодня, 17:14

Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе

Сегодня, 17:05

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Сегодня, 16:45

В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

Сегодня, 16:37

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 16:31

Украина заявила о готовности к прекращению огня на три месяца

Сегодня, 16:22

В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

Сегодня, 15:59

Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Сегодня, 15:57

Bloomberg: Украина может подписать соглашение по ископаемым с США 30 апреля

Сегодня, 15:56

Находящийся в заключении во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу

Сегодня, 15:45

Джейхун Байрамов обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Кувейта

Сегодня, 15:39

Азербайджан и Кувейт укрепляют диалог в политике, энергетике и гуманитарной сфере - ФОТО

Сегодня, 15:33

Очередной успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Сегодня, 15:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50