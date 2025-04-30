Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет «телефонную дипломатию» с американским коллегой Дональдом Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта в Украине.

«Мы время от времени общаемся с господином Трампом в формате телефонной дипломатии. Я верю, что в новом периоде наши двусторонние отношения с моим другом Трампом получат совершенно иной импульс. Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем его позицию, которая учитывает чувствительность Турции. Мы видим, что мы понимаем друг друга как два лидера по ситуации в Сирии. Наш поиск примирения на разумной основе в тех областях, где мы думаем по-разному, конечно, будет продолжаться. Мы - два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии», - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.