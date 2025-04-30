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Азербайджан и Иран: от исторической общности — к стратегическому союзу

First News Media13:30 - Сегодня
Азербайджан и Иран: от исторической общности — к стратегическому союзу

Официальный визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан ознаменовал собой старт нового этапа в развитии отношений между двумя государствами, разделенными границей и объединенными общей историей, культурой, религией.

Контекст этого визита выходит за рамки протокольной дипломатии: он символизирует политическую волю к выстраиванию прочного, устойчивого и стратегически ориентированного партнёрства в условиях быстро меняющейся геополитической реальности. В условиях нарастающей глобальной турбулентности и трансформации региональных альянсов диалог Баку и Тегерана приобретает особую значимость не только для Южного Кавказа, но и для широкой евразийской дуги — от Черного моря до Индийского океана.

Азербайджан, оставаясь верным курсу, заложенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, последовательно реализует внешнеполитическую стратегию, основанную на принципах добрососедства, невмешательства во внутренние дела других стран и уважения к политическому выбору своих партнеров. За прошедшие годы Азербайджан повысил свои отношения с Турцией и Россией до уровня союзничества, установил стратегическое партнерство с Грузией и нацелен на развитие отношений с Ираном. Азербайджан не выстраивает альянсы против кого-либо — напротив, он стремится к построению региональных платформ взаимодействия, которые учитывают интересы всех участников.

Отношения с Ираном на этом фоне рассматриваются как ключевой элемент в архитектуре региональной стабильности. Новая политическая реальность, возникшая после Второй Карабахской войны в 2020 году, открыла перед сторонами уникальные возможности для расширения сотрудничества, прежде всего в экономической, транспортной и энергетической сферах.

Обратило на себя внимание то, как президенты двух стран называют друг друга «дорогим братом». Это не просто вежливая дипломатическая формула, а демонстрация взаимной симпатии, основанной на цивилизационной общности. Этот символизм во взаимоотношениях лидеров особенно важен в контексте многолетних попыток третьих стран расколоть регион, не просто размыть культурно-религиозные связи двух народов, а вбить между ними клин, посеять вражду. Однако и Баку, и Тегеран четко дали понять, что суверенитет и право на самостоятельный политический курс — это красные линии, которые не подлежат пересмотру. Азербайджан настаивает на недопустимости вмешательства внешних игроков в двусторонние отношения и демонстрирует уважение ко внутренним делам других стран, что тоже вносит важный вклад для долгосрочного и прагматичного диалога сторон.

Одним из краеугольных камней азербайджано-иранского партнерства становится развитие транспортной инфраструктуры. Азербайджан последовательно развивает проект международного транспортного коридора «Север–Юг», который соединяет Россию, Азербайджан, Иран с дальнейшим выходом к Индийскому океану. В рамках этого коридора особое значение приобретает железнодорожная линия Решт–Астара, строительство которой идет при поддержке двух стран.

Дополнительно следует выделить проект Келале–Агбенд вдоль реки Араз. Этот маршрут, уже вошедший в политико-экономический лексикон как «Аразский коридор», формирует новую логистическую артерию, соединяющую Иран с Нахчываном и далее — с Турцией и Черным морем. Фактически, маршрут Келале–Агбенд–Джебраил–Физули–Агдам–Евлах–Гянджа–Тбилиси–Батуми создает альтернативу традиционным путям, связывая Персидский залив с Черным морем и Европой.

Азербайджан, как известно, занимает особое место на энергетической карте региона. В последние годы страна стремительно наращивает потенциал в сфере возобновляемой энергии, одновременно укрепляя позиции на рынке нефти и газа. Иран, обладая колоссальными энергетическими ресурсами, заинтересован в создании регионального энергетического пространства, в котором, безусловно, Азербайджан играет ключевую роль.

Стороны уже серьезно рассматривают реализацию энергетических обменов в рамках трехсторонней модели Иран–Азербайджан–Россия, где возможна синхронизация энергетических систем, распределение мощностей, оптимизация поставок и даже формирование общего энергетического рынка. Эти шаги не только экономически целесообразны, но и политически важны — они создают механизмы взаимозависимости, которые укрепляют стабильность.

Следует констатировать, что товарооборот между Ираном и Азербайджаном в настоящее время остается ниже потенциала сторон. Особенно на фоне стремительного роста торговых отношений Азербайджана с Турцией и Россией, объемы ирано-азербайджанской торговли выглядят скромно. Обратимся к цифрам: в 2024 году объём торгового оборота между Азербайджаном и Ираном достиг $647,1 млн, что на 32,8% больше по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2025 года торговля между странами составила $157,2 млн, увеличившись на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Динамика положительная, но несмотря на это, стороны признают, что текущий уровень торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. Однако и Баку, и Тегеран отдают себе отчет в том, что именно здесь кроется огромный резерв. В условиях, когда обе страны заинтересованы в импортозамещении, технологическом сотрудничестве и развитии приграничной торговли, имеется значительное поле для роста. Отсюда происходит и установка амбициозной цели - довести объем товарооборота до $10 млрд в течение ближайших пяти лет. Политическая воля, которую лидеры двух стран наглядно продемонстрировали во время визита Президента ИРИ в Азербайджан, не оставляет сомнений в том, что эта планка будет достигнута.

Говоря об Азербайджане и Иране, нельзя не отметить их активное взаимодействие на различных международных площадках, таких как Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация экономического сотрудничества исламских стран D8, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Совещание по мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация экономического сотрудничества (ЕСО). Эти форматы позволяют согласовывать подходы по ключевым вопросам региональной безопасности, экономики, торговли, энергетики, культуры и экологии. В этом ряду нельзя не отметить также инициированную Азербайджаном платформу «3+3» с участием трех стран Южного Кавказа и трех его ближайших соседей – Ирана, Турции и России.

Кроме того, Баку и Тегеран являются участниками региональных форматов Азербайджан–Иран–Турция и Азербайджан–Иран–Россия. Это действенные механизмы, которые позволяют координировать политику без давления извне и вырабатывать региональные решения, не навязанные со стороны.

Азербайджан и Иран сегодня наглядно показывают, что даже в условиях глобальной напряжённости и нестабильной региональной ситуации можно строить добрососедские, уважительные и прагматичные отношения. Визит Президента Масуда Пезешкиана в Баку стал не просто продолжением традиционного диалога, но и обозначил стремление сторон вывести сотрудничество на качественно новый, стратегический уровень.

Общие интересы, историческая и культурная близость, а также взаимная выгода формируют прочный фундамент для укрепления тандема Баку и Тегерана, способного внести вклад в стабильность Евразии.

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