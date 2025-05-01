Заместитель министра иностранных дел Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана

Между Азербайджаном и Украиной существует благоприятная атмосфера диалога. На встречах, проведенных в ряде государственных структур в ходе моего недавнего визита в Азербайджан, мы обсудили развитие двустороннего сотрудничества и совместные проекты.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал заместитель министра иностранных дел Украины Олександр Мищенко.

«Мы высоко ценим помощь Азербайджана. В частности, Азербайджан принимает непосредственное участие в восстановлении энергетических объектов Украины, реабилитации детей. Мы знаем, что все это осуществляется по личному поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева», - подчеркнул он.

По его словам, официальный Киев высоко ценит оценку, данную Президентом Ильхамом Алиевым, стратегическому партнерству Азербайджана и Украины. «В трудные времена Азербайджана Украина оказала свою поддержку. И сегодня, в период украинской войны, Азербайджан оказывает свою поддержку. Такими и должны быть настоящие стратегические страны-партнеры. Мы благодарим Азербайджан и верим в развитие дальнейшего сотрудничества. У нас будут совместные проекты. После восстановления территориальной целостности Украины мы будем реализовывать совместные проекты с Азербайджаном по реконструкции наших территорий», - добавил замминистра.