На суде продемонстрированы видеоматериалы, отражающие пребывание Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после оккупации города

Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса были продемонстрированы видеоматериалы, свидетельствующие о пребывании обвиняемого Аркадия Гукасяна в Шуше сразу после ее оккупации.

В ходе изучения видеоматериала прокуроры, защищающие государственное обвинение, заявили, что кадры были сняты сразу после оккупации города Шуша, и задали вопросы А.Гукасяну.

Отвечая на вопросы, обвиняемый перечислил имена людей, которые были с ним в Шуше на видеозаписи: «Посередине - водитель в штатском. За моей спиной, в костюме - Олег Исаян. На заднем плане я узнал Армена Исагулова. Второй - Зорий Балаян. В штатском - Василий Атаджанян. Сейчас к месту водителя подошел епископ Паргев... Остальных не знаю. Кажется, это просто военнослужащие».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ