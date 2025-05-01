МИД Азербайджана призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило обеспокоенность в связи с возросшей напряжённостью между Индией и Пакистаном после нападения в Пахалгаме.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается:

«Мы призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу с целью деэскалации ситуации. В условиях такой нестабильности особенно важно избегать односторонних шагов, способных усугубить обстановку».

МИД Азербайджана также выразил надежду на проведение открытого и прозрачного международного расследования в целях разрешения сложившейся ситуации.