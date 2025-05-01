Милли Меджлис дал согласие на переназначение Кямрана Алиева генпрокурором

Милли Меджлис дал согласие на переназначение Кямрана Алиева генеральным прокурором.

Соответствующий проект решения был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно Конституции Азербайджана, Милли Меджлис дает согласие на назначение и освобождение от должности генерального прокурора по представлению президента.

Проект решения был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Отметим, что К.Алиев был назначен генеральным прокурором Азербайджана распоряжением президента Азербайджана от 1 мая 2020 года. Срок его полномочий истекает сегодня.