ММ одобрил переход на безналичную форму платежей оплату за исполнительное производство

Милли Меджлис в третьем, окончательном, чтении утвердил применение оплаты исполнительного производства только в безналичной форме.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении были рассмотрены поправки в Кодекс об административных проступках, законы «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке» и «О безналичных расчетах».

Согласно поправкам, оплата по исполнительным документам, исполнительского сбора, а также расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий, осуществляется только в безналичной форме.

При совершении операций, связанных с переводом денежных средств на депозитный счет исполнительной службы, должен быть указан регистрационный номер соответствующего исполнительного дела. Без указания регистрационного номера осуществление платежа не допускается.