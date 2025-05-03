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В Англии трансгендерным женщинам запретят играть в женский футбол

First News Media12:10 - Сегодня
В Англии трансгендерным женщинам запретят играть в женский футбол

С 1 июня трансгендерные люди, которые родились мужчинами и сделали переход, больше не смогут участвовать в женских футбольных соревнованиях на всех уровнях — от профессионального спорта до любительских лиг.

Об этом объявила Футбольная ассоциация Англии (FA). Решение последовало за вердиктом Верховного суда Великобритании, объяснили в FA.

«Мы свяжемся с зарегистрированными трансгендерными футболистками, чтобы объяснить изменения и рассказать, как они могут остаться частью футбольного сообщества»,— заявили в ассоциации.

CNN пишет, что решение может коснуться около 20 английских трансгендеров. Они играют в любительских лигах.

Заявление FA было опубликовано через несколько дней после того, как шотландская ассоциация также запретила трансгендерным женщинам играть в футбол с начала следующего сезона.

Верховный суд Великобритании 16 апреля постановил, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся исключительно к биологическому полу. Таким образом, они не могут применяться к трансгендерным женщинам.

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