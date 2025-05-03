Обсуждены вопросы развития партнерских отношений Азербайджана с ОАЭ

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром инвестиций ОАЭ, управляющим и генеральным исполнительным директором Abu Dhabi Development Holding Company Мухаммадом Хасаном Аль Сувайди.

Как сообщили 1news.az в министерстве экономики Азербайджана, в ходе встречи были подчеркнуты дружеские и братские отношения между Азербайджаном и ОАЭ, а также расширение торгово-экономических связей.

Была отмеченаважность инвестиций ОАЭ в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана. Также было отмечено, что благоприятная бизнес-среда нашей страны, стратегическое географическое положение, богатые ресурсы и быстрое развитие ненефтяной промышленности создают привлекательные возможности для инвесторов. Эффективное использование этих возможностей имеет большое значение для продвижения инвестиционных отношений и расширения партнерских отношений между субъектами предпринимательства.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления экономической интеграции между двумя странами, установления новых сотруднических отношенийи увеличения взаимных инвестиций.