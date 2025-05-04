Вице-премьер Самир Шарифов встретился с президентом переходного периода Сирии - ФОТО

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа принял находящуюся с визитом в этой стране азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, встреча прошла в резиденции главы государства в Дамаске.

Детали встречи не приводятся.

Члены делегации также провели встречу с министром экономики и промышленности Сирии Мохаммедом Нидалем аш-Шааром.