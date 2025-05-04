Юные азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с 18 медалями - ФОТО

Подошел к концу Кубок Европы по дзюдо среди юниоров, проходивший в Губе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заключительный день соревнований были определены победители еще в восьми весовых категориях.

Азербайджанские дзюдоисты завершили этот день с шестью медалями - тремя серебряными и тремя бронзовыми.

Саид Шарифов (до 73 кг), Амин Мехтиев (до 81 кг) и Саид Гусейнов (до 90 кг) стали серебрянымие.

Бронзовые медали завоевали Мухаммед Агакишиев (до 73 кг), Субхан Ахундов и Тунар Фарзалиев (оба - в категории свыше 90 кг).

Напомним, что в первый день сборная Азербайджана завоевала 12 медалей - 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых.

Чемпионами стали Анар Гулиев (до 50 кг), Зейд Алескеров (до 60 кг) и Нурана Гаджизаде (до 48 кг).

«Серебро» завоевали Расул Ализаде (до 55 кг), Фахри Сахибзаде (до 66 кг) и Лейла Алекберова (до 48 кг).

Бронзовых наград были удостоены Ибрагим Талыбов и Рза Халилли (оба - до 50 кг), Роял Гаибов (до 60 кг), Гусейн Гусейнов (до 66 кг), Хадиджа Абдуллаева (до 44 кг) и Айсун Мамедова (до 52 кг).

В итоге, завоевав 3 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей - всего 18 наград, сборная Азербайджана заняла второе место в общекомандном зачете.