 На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий

First News Media15:50 - Сегодня
На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий

На продолжившемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе был рассмотрен еще один видеоматериал об оккупации Ходжавендского района.

На видеокадрах, снятых армянами в апреле 1993 года, запечатлены группа вооруженных военнослужащих в Ходжавендском районе Азербайджана, находившемся в то время под оккупацией вооруженных сил Армении, в том числе Серж Саргсян (президент Армении в 2008–2018 годах) и в настоящее время находящийся в суде обвиняемый Давид Ишханян.

При исследовании видеоматериала на армянском языке с переводом было установлено, что Серж Саргсян прибыл для инспекции воинских подразделений.

На видеозаписи видно, как Монте Мелконян докладывает Сержу Саргсяну. Саргсян говорит ему: «Речь сейчас идет не о прекращении огня. Сейчас речь идет об атакующих операциях и захвате новых территорий.

На видеоматериале далее зафиксирован осмотр местности, Серж Саргсян беседует с Давидом Ишханяном. Давид Ишханян информирует его о ходе боевой операции и оперативной обстановке в Агдамском районе и в направлении села Абдал Гюлаблы.

На кадрах видеоматериала далее видно, что обсуждаются вопросы обеспечения войск. Затем Серж Саргсян некоторое время беседует с военнослужащими.

По представленному на судебном заседании видеоматериалу государственные обвинители задали вопросы подсудимому Давиду Ишханяну.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, Давид Ишханян подтвердил факт съемки видеоматериала и заявил, что помнит цель визита Сержа Саргсяна на данную территорию. Он отметил: «Они прибыли в мой батальон, знакомились с положением на его позициях».

Подсудимый также назвал ряд лиц, запечатленных на видеокадрах: «Серж Саргсян, Монте Мелконян, Мовсес Акопян (впоследствии начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении — ред.). В то время он являлся заместителем Монте Мелконяна. Другим лицом, запечатленным на видео, был мой начальник штаба Арамаис Карапетян».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
100

Актуально

Политика

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного ...

Политика

На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса ...

Общество

На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Политика

Подписан меморандум между Азербайджаном и Беларусью об устойчивом и оперативном социальном обеспечении

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

В суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачина армянскими вооруженными силами

Премьер-министр Александр Турчин: Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Эльчин Амирбеков провел встречу в Сенате Мексики - ФОТО

Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги - ФОТО

Между Азербайджаном и Кувейтом подписана совместная декларация по итогам 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству - ФОТО

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Кувейт

Последние новости

Подписан меморандум между Азербайджаном и Беларусью об устойчивом и оперативном социальном обеспечении

Сегодня, 16:20

Эмин Агаларов показал редкие кадры из семейного архива – ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

Сегодня, 16:10

В суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачина армянскими вооруженными силами

Сегодня, 16:05

Премьер-министр Александр Турчин: Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство

Сегодня, 16:00

Сын президента Ирана назвал травлю болельщиков «Трактора» стратегической ошибкой

Сегодня, 15:55

На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий

Сегодня, 15:50

Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США

Сегодня, 15:45

В Азербайджане автомобили проверят на уровень вредных выбросов

Сегодня, 15:40

На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

Сегодня, 15:35

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 15:30

#AzərbaycanMüəllimləri: TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства науки и образования

Сегодня, 15:23

Bakcell удостоена награды «Самый успешный ребрендинг»

Сегодня, 15:18

В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в наркоторговле

Сегодня, 15:00

Спикер парламента Армении назвал победой согласование участка границы с Азербайджаном

Сегодня, 14:59

Принцесса Королевства Марокко посетила Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 14:55

«Ковровщицы» Халиды Сафаровой: Сохранение азербайджанского коврового искусства в живописи – ФОТО

Сегодня, 14:53

Ален Симонян назвал Роберта Кочаряна человеком, имеющим «статус российского шпиона»

Сегодня, 14:30

Принцесса Королевства Марокко посетила Аллею почетного захоронения

Сегодня, 14:28

Еврокомиссия выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

Сегодня, 14:13
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50