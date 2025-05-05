На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий

На продолжившемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе был рассмотрен еще один видеоматериал об оккупации Ходжавендского района.

На видеокадрах, снятых армянами в апреле 1993 года, запечатлены группа вооруженных военнослужащих в Ходжавендском районе Азербайджана, находившемся в то время под оккупацией вооруженных сил Армении, в том числе Серж Саргсян (президент Армении в 2008–2018 годах) и в настоящее время находящийся в суде обвиняемый Давид Ишханян.

При исследовании видеоматериала на армянском языке с переводом было установлено, что Серж Саргсян прибыл для инспекции воинских подразделений.

На видеозаписи видно, как Монте Мелконян докладывает Сержу Саргсяну. Саргсян говорит ему: «Речь сейчас идет не о прекращении огня. Сейчас речь идет об атакующих операциях и захвате новых территорий.

На видеоматериале далее зафиксирован осмотр местности, Серж Саргсян беседует с Давидом Ишханяном. Давид Ишханян информирует его о ходе боевой операции и оперативной обстановке в Агдамском районе и в направлении села Абдал Гюлаблы.

На кадрах видеоматериала далее видно, что обсуждаются вопросы обеспечения войск. Затем Серж Саргсян некоторое время беседует с военнослужащими.

По представленному на судебном заседании видеоматериалу государственные обвинители задали вопросы подсудимому Давиду Ишханяну.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, Давид Ишханян подтвердил факт съемки видеоматериала и заявил, что помнит цель визита Сержа Саргсяна на данную территорию. Он отметил: «Они прибыли в мой батальон, знакомились с положением на его позициях».

Подсудимый также назвал ряд лиц, запечатленных на видеокадрах: «Серж Саргсян, Монте Мелконян, Мовсес Акопян (впоследствии начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении — ред.). В то время он являлся заместителем Монте Мелконяна. Другим лицом, запечатленным на видео, был мой начальник штаба Арамаис Карапетян».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ