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Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

First News Media16:10 - Сегодня
Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на расширенной встрече с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным, прибывшим с официальным визитом в нашу страну.

«Сегодня у нас состоялся весьма конструктивный и содержательный разговор по важнейшим вопросам нашего взаимодействия. Мы условились по правительственной линии нарастить совместные усилия по реализации договоренностей и поручений глав государств. Совместными усилиями президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Александра Григорьевича Лукашенко азербайджано-белорусское партнерство сегодня развивается по всем направлениям и носит всеобъемлющий характер.

Эффективному взаимодействию во многом способствуют взаимные визиты и встречи на высшем уровне, достигнутые договоренности и подписанные документы», - сказал Али Асадов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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