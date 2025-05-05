В рамках азербайджано-белорусского бизнес-форума подписан ряд документов

В рамках проходившего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума подписан ряд документов о сотрудничестве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, между Белорусской универсальной товарной биржей и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский.

Затем между азербайджанскими и белорусскими компаниями были подписаны соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве, промышленности, переработке и других областях.