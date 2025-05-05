Азербайджанский борец отстранен от соревнований на 4 года
Азербайджанский борец Магомед Абдуллазаде отстранен от соревнований на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), причиной дисквалификации стало обнаружение в пробе спортсмена запрещенных веществ или их метаболитов.
Борец наказан за использование или попытку использования запрещенного вещества или метода. В его образце обнаружены гормоны и модуляторы метаболизма (S4) - мельдоний.
Санкция вступила в силу 15 марта прошлого года и продлится до 15 марта 2028 года.
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