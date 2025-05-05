Названы комментаторы «Евровидения-2025» от Азербайджана – ФОТО

Определены комментаторы, которые будут освещать международный песенный конкурс «Евровидение-2025» для азербайджанских телезрителей.

В этом году за микрофоном окажутся ведущий канала ITV Ага Надиров и певица Эльнара Халилова - конкурс пройдёт в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй - 15 мая, а финальное шоу - 17 мая.

Азербайджан на конкурсе представляет группа Mamagama – коллектив выступит в первом полуфинале под десятым номером. Прямую трансляцию всех этапов конкурса покажет телеканал ITV – прямой эфир будет стартовать в вышеуказанные даты в 23:00.