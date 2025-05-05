Ферстаппен стартовал с поула, Пиастри финишировал первым!

Четверть юбилейного, 75-го, сезона Формулы-1 уже позади, и на этих выходных состоялась первая гонка сезона по ту сторону океана — в Майами. На городской трассе гонщиков и болельщиков встретила холодная и дождливая погода.

В Майами также прошел второй из шести спринтов сезона. После всего лишь часовой тренировки в пятницу пилоты вышли на спринт-квалификацию. В напряженной борьбе новичок Mercedes Андреа Кими Антонелли сенсационно одержал победу, опередив пилотов McLaren.

Субботний спринт стартовал с задержкой из-за дождя. Антонелли не нашел места в первом повороте и пропустил вперед Пиастри, Норриса и Ферстаппена. Опытный пилот Ferrari Льюис Хэмилтон первым перешел на слики и благодаря этому решению занял третье место. Ландо Норрис провел пит-стоп во время периода машины безопасности и вышел в лидеры, сохранив позицию до финиша. Благодаря второму месту Пиастри McLaren оформил первый дубль в спринте в этом сезоне.

Во второй половине дня состоялась квалификация к основной гонке. Впервые в сезоне Хэмилтон не смог пройти в финальный сегмент. В решающей сессии Макс Ферстаппен выиграл поул, опередив Ландо Норриса на 0,065 секунды.

Несмотря на прогноз дождя, в день гонки было солнечно. Ферстаппен сохранил лидерство, но зажался с Норрисом, и британец откатился на шестое место. Оскар Пиастри быстро прорвался вперед и на 14-м круге обошел Ферстаппена, захватив лидерство. Позже Ферстаппен потерял еще две позиции. Джордж Расселл воспользовался виртуальной машиной безопасности, заехал в боксы за мягкими шинами и вернулся на трассу, поднявшись на подиум.

В концовке между пилотами Ferrari разгорелась борьба. Леклер обошел Сайнса, чем воспользовался Хэмилтон, но позже Сайнс вернул себе позицию. Несмотря на контакт между машинами Ferrari и Williams в последних поворотах, оба пилота смогли финишировать.

Таким образом, Оскар Пиастри одержал третью победу подряд и четвертую в карьере. Норрис финишировал вторым, и McLaren оформил второй дубль в сезоне. Расселл завоевал четвертый подиум. Стартовав с поула, Ферстаппен стал только четвертым. Пятым финишировал Алекс Албон (Williams), шестым — Антонелли. Сайнс из Ferrari стал девятым, а Юки Цунода из Red Bull — десятым, завоевав последнее очко.

По итогам гонки Оскар Пиастри упрочил лидерство в чемпионате с 131-м очком. Норрис идет вторым (115), Ферстаппен — третьим (99). В Кубке конструкторов McLaren лидирует с 246-ю очками, на 105 баллов опережая Mercedes.

Сезон продолжится через две недели на легендарной трассе Имола в Италии.