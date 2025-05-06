Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы

Культурные связи между нашими странами продолжают развиваться и укрепляться через различные инициативы и проекты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

«К примеру, в 2024 году в Баку состоялся показ фильма «Создатели легенд», посвящённого героизму ваших солдат во время войны во Вьетнаме. В том же году в нашей столице прошли Дни Вьетнама по случаю 65-летия визита вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Азербайджан», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева активно реализует проекты во Вьетнаме, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг в 2018 году.