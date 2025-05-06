 Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Федеральным национальным советом ОАЭ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Федеральным национальным советом ОАЭ

First News Media22:40 - Сегодня
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Федеральным национальным советом ОАЭ

Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита 6 мая после встречи в Федеральном национальном совете этой страны между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов подписали председатели парламентов двух стран Сахиба Гафарова и Сагр Гобаш.

Отмечено, что данный документ позволит нарастить еще больше совместную работу, координацию и обмен парламентским опытом между сторонами, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

Поделиться:
135

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев дал интервью Vietnam News Agency

Общество

Потерпевшие дали показания на суде над Рубеном Варданяном - ФОТО

Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и ...

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с замглавы МИД Ирана

Политика

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Федеральным национальным советом ОАЭ

Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан

Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы

Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Азербайджанская делегация совершила визит в Сирию - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Патриарх Кирилл вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги - ФОТО

Деятельность Фонда народонаселения ООН в Азербайджане завершена

Последние новости

При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек

Сегодня, 23:40

В Android появится защита от телефонных мошенников

Сегодня, 23:20

Еврокомиссия подготовила 17-й пакет санкций против РФ

Сегодня, 23:06

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Федеральным национальным советом ОАЭ

Сегодня, 22:40

Мерц принял присягу как новый канцлер Германии

Сегодня, 22:22

Зарядную станцию у Олимпийского стадиона в Баку затопило сточными водами - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Трамп: США прекращают удары по позициям хуситов в Йемене

Сегодня, 21:40

Трамп предложил премьер-министру Канады присоединить страну к США

Сегодня, 21:20

Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан

Сегодня, 21:12

Захарова прокомментировала обвинения Симоняна в адрес России

Сегодня, 21:00

Потерпевшие дали показания на суде над Рубеном Варданяном - ФОТО

Сегодня, 20:50

Хикмет Гаджиев провел встречу с руководителями медиа-субъектов - ФОТО

Сегодня, 20:40

Кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг ЕС - ФОТО

Сегодня, 20:00

Задержанный в Азербайджане гражданин Узбекистана передан своей стране

Сегодня, 19:45

Принцесса Марокко ознакомилась с Международным центром мугама - ФОТО

Сегодня, 19:30

Микаил Джаббаров провел встречу с главным исполнительным директором швейцарской компании Japan Tobacco International

Сегодня, 19:15

Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы

Сегодня, 19:01

Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом

Сегодня, 19:00

Президент Ильхам Алиев дал интервью Vietnam News Agency

Сегодня, 18:50

Избран новый канцлер Германии

Сегодня, 18:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50