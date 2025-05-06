Подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом и Федеральным национальным советом ОАЭ

Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита 6 мая после встречи в Федеральном национальном совете этой страны между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов подписали председатели парламентов двух стран Сахиба Гафарова и Сагр Гобаш.

Отмечено, что данный документ позволит нарастить еще больше совместную работу, координацию и обмен парламентским опытом между сторонами, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.