Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам 8 мая посетил Шехидляр хиябаны.

Высокий гость отдал дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Генеральному секретарю То Ламу, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Источник: АЗЕРТАДЖ