Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели

8 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности и растущую напряженность между Пакистаном и Индией.

Пакистанский министр сообщил о ракетных ударах Индии по Пакистану 6-7 мая и ответных мерах пакистанской стороны. Было сказано, что в результате атак Индии пострадало в основном мирное население, погибли десятки людей, а Пакистан в ответ нанес удары по военным объектам. Пакистанский министр также отметил, что провел телефонные переговоры с главами МИД ряда стран и подробно объяснил ситуацию.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил солидарность с народом Пакистана и осудил военные атаки, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители.

Министр подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду, что напряженность будет урегулирована дипломатическим путем и путем переговоров.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.