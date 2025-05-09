 Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели

First News Media00:45 - Сегодня
Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели

8 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности и растущую напряженность между Пакистаном и Индией.

Пакистанский министр сообщил о ракетных ударах Индии по Пакистану 6-7 мая и ответных мерах пакистанской стороны. Было сказано, что в результате атак Индии пострадало в основном мирное население, погибли десятки людей, а Пакистан в ответ нанес удары по военным объектам. Пакистанский министр также отметил, что провел телефонные переговоры с главами МИД ряда стран и подробно объяснил ситуацию.

Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, выразил солидарность с народом Пакистана и осудил военные атаки, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители.

Министр подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду, что напряженность будет урегулирована дипломатическим путем и путем переговоров.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
174

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО

Общество

80 лет памяти и славы: Азербайджан отмечает День Победы над фашизмом

Общество

На суде заслушаны показания о пытках азербайджанцев, взятых в плен во время ...

Xроника

Президент ОАЭ позвонил Ильхаму Алиеву

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели

Минобороны Азербайджана подготовило команду к учениям в Турции - ФОТО

Обсуждено успешное развитие связей между Азербайджаном и Вьетнамом - ФОТО

На судебном процессе продемонстрирован видеоматериал об оккупации Кяльбаджара Арменией

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Вучич вновь вылетел в Москву после вынужденной посадки в Баку - ОБНОВЛЕНО

Генсек ЦК Компартии Вьетнама посетит Азербайджан

Посол: Пакистан высоко оценивает поддержку Азербайджана

Обнародована причина отказа Азеру Бадамову во въезде в РФ

Последние новости

Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели

Сегодня, 00:45

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО

Сегодня, 00:39

80 лет памяти и славы: Азербайджан отмечает День Победы над фашизмом

Сегодня, 00:00

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

08 / 05 / 2025, 23:55

Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом - ОБНОВЛЕНО

08 / 05 / 2025, 23:40

В Сабирабаде затопило понтонный мост, нарушено сообщения между рядом сел

08 / 05 / 2025, 23:20

На суде заслушаны показания о пытках азербайджанцев, взятых в плен во время оккупации Кяльбаджара - ФОТО

08 / 05 / 2025, 23:00

Президент ОАЭ позвонил Ильхаму Алиеву

08 / 05 / 2025, 22:40

Нижняя палата Конгресса США поддержала переименование Мексиканского залива

08 / 05 / 2025, 22:20

Кто он - первый Папа Римский из США

08 / 05 / 2025, 21:42

Стало известно, кто стал новым Папой Римским - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

08 / 05 / 2025, 21:21

Призер Олимпиады в Париже погиб при столкновении поезда и автомобиля

08 / 05 / 2025, 21:00

Скончался ветеран Отечественной войны - ФОТО

08 / 05 / 2025, 20:40

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

08 / 05 / 2025, 20:00

Азербайджан на Кубке Европы по дзюдо представят 19 спортсменов

08 / 05 / 2025, 19:45

Баку выбирает принцип: Почему Ильхам Алиев не едет на 9 мая в Москву

08 / 05 / 2025, 19:30

Еще 4 человека, объявленные в международный розыск, были экстрадированы в нашу страну

08 / 05 / 2025, 19:15

NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности супруги

08 / 05 / 2025, 19:00

Минобороны Азербайджана подготовило команду к учениям в Турции - ФОТО

08 / 05 / 2025, 18:45

Обсуждено успешное развитие связей между Азербайджаном и Вьетнамом - ФОТО

08 / 05 / 2025, 18:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50