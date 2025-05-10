Замглавы МИД Турции: Анкара всегда поддерживает миролюбивую позицию Баку

Азербайджан выступает за стабильность в регионе, и Турция, как союзник, всегда поддерживает эту позицию Баку, заявил заместитель главы турецкого МИД Зеки Левент Гюмрюкчю.

Он отметил, что Азербайджан активно работает над тем, чтобы в ближайшее время обеспечить стабильность в регионе.

«Позиция, которую демонстрирует Азербайджан, ясна и очевидна - постоянный мир. Самым важным условием для его формирования является отказ Армении от необоснованных претензий, которые продолжаются многие годы, и параллельно - ликвидация Минской группы ОБСЕ. Требования Азербайджана законны», - сказал Гюмрюкчю.

Замминистра полагает, что Армения использует различные причины с целью затянуть подписание мирного договора с Азербайджаном.

«Я верю, что, несмотря на такие препятствия, мирный договор будет подписан в ближайшее время», - добавил он.

Источник: Report