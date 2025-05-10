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Джейхун Байрамов: В сложнейший для нашей страны период общенациональный лидер определил основы внешней политики

First News Media18:25 - Сегодня
Джейхун Байрамов: В сложнейший для нашей страны период общенациональный лидер определил основы внешней политики

Проведение Азербайджаном серьезной, независимой, суверенной внешней политики снискало нашей стране большой авторитет в мировом масштабе. Сегодня Азербайджан - государство, которое выдвигает и реализует многие региональные и глобальные инициативы на международных площадках. В основе всех этих успехов лежит внешнеполитический курс, определенный великим лидером Гейдаром Алиевым.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«В очень сложные для нашей страны периоды, когда она столкнулась с оккупацией и агрессией, в первые годы независимости общенациональный лидер определил основы внешней политики. Именно десятилетняя неустанная деятельность великого лидера, направленная на обеспечение реалий Азербайджана, суверенной внешней политики нашей страны, ее территориальной целостности, создала этот солидный фундамент. Мы гордимся тем, что являемся свидетелями того, как Президент Ильхам Алиев очень умело и с большим успехом продолжает этот внешнеполитический курс», - заключил Дж.Байрамов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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