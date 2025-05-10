Советник Эрдогана: Анкара готова внести вклад в подписание мирного договора между Баку и Иреваном

Турция готова сделать все от нее зависящее для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в интервью CNN Türk.

По его словам, окончательное решение примут Азербайджан и Армения.

А.Ч. Кылыч также подчеркнул, что Турция рассматривает отношения с Арменией с точки зрения стабильного будущего региона.

Источник: Report