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Советник Эрдогана: Анкара готова внести вклад в подписание мирного договора между Баку и Иреваном

First News Media22:45 - Сегодня
Советник Эрдогана: Анкара готова внести вклад в подписание мирного договора между Баку и Иреваном

Турция готова сделать все от нее зависящее для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в интервью CNN Türk.

По его словам, окончательное решение примут Азербайджан и Армения.

А.Ч. Кылыч также подчеркнул, что Турция рассматривает отношения с Арменией с точки зрения стабильного будущего региона.

Источник: Report

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