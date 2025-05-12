Обсуждено межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Бахрейном

Перспективы развития межпарламентского сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной безопасности обсуждены на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с председателем Консультативного совета Бахрейна Али бин Салехом Аль Салехом в рамках визита главы азербайджанского МИД в королевство.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече была отмечена важность парламентской дипломатии и расширения обменов между законодательными органами двух стран для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и понимании.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в рамках таких международных структур, как ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

Была выражена благодарность Бахрейну за поддержку Парламентской сети Движения неприсоединения и успешное проведение ее второго заседания в Манаме.

Азербайджанская сторона проинформировала о восстановительных работах на освобожденных территориях, борьбе с минной угрозой, а также о ходе переговоров по мирному соглашению с Арменией. Подчеркнуто, что завершены переговоры по тексту мирного договора, однако сохраняющиеся территориальные претензии в армянском законодательстве остаются препятствием на пути к региональному миру.