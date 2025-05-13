В НПК отреагировали на пожизненное отстранение паралимпийской чемпионки Азербайджана

Национальный паралимпийский комитет (НПК) отреагировал на пожизненное отстранение чемпионки Паралимпийских игр 2020 года в Токио Шаханы Гаджиевой.

Напомним, Гаджиева не прошла медицинский контроль накануне старта чемпионата мира по дзюдо в Астане (Казахстан).

В связи с этим İdman.biz обратился за комментарием в НПК, где ситуацию с титулованной спортсменкой прокомментировали следующим образом:

«На Паралимпийских летних играх «Токио-2020» соревнования по парадзюдо проводились в категориях B1, B2 и B3. Однако в преддверии Паралимпиады в Париже-2024 и на самих Играх количество категорий было сокращено, и соревнования организованы по двум новым категориям — J1 и J2. В результате изменений множество заболеваний глаз, ранее входивших в категорию J2, были исключены из перечня.

В связи с этим Международная ассоциация спорта для лиц с нарушением зрения (IBSA) провела повторную медицинскую классификацию парадзюдоистов. Несмотря на то что золотая медалистка Паралимпийских игр в Токио Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в категории J2, из-за изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо.

Комитет предпринимает все необходимые шаги для адаптации к новым требованиям медицинской классификации.

Как НПК, мы заинтересованы в формировании нового поколения спортсменов во всех видах спорта. Проведённые в прошлом году Детские паралимпийские игры, мастер-классы с паралимпийскими чемпионами и наша просветительская работа направлены на достижение этой цели. Радует, что наши юные паралимпийцы в этом году вернулись с медалями с Гимназиады среди школьников, Кубка мира по парапауэрлифтингу, а также с международных турниров по бадминтону и паратхэквондо.

НПК всегда выступал за прозрачность и будет продолжать предпринимать необходимые меры для успешных выступлений наших паралимпийцев на международной арене», — отметили в комитете.