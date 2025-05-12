Модель, блогер, инфлюенсер: Лиана Рустами о том, как остаться собой в соцсетях, и не только - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанской звездой социальных сетей Лианой Рустами.

- На вашей странице в Instagram указано: Model/Influencer/Blogger. С чего все началось - с модельной деятельности или блогерства? И кто вы в больше степени?

- На моей странице в Instagram – @liana.rustami - действительно указано «модель, инфлюенсер, блогер» - и это не случайно. Все началось с модельной деятельности: с детства я любила камеру, моду и эстетику. Первые профессиональные съемки стали для меня возможностью выразить себя без слов - через образ, взгляд, настроение.

Со временем благодаря Instagram я поняла, что могу делиться не только внешней красотой, но и мыслями, опытом, вдохновением. Так началось блогерство - очень органично и искренне. А инфлюенсером я стала в тот момент, когда моя аудитория начала прислушиваться, вдохновляться и доверять мне. Модельной деятельностью я занимаюсь с 2018 года и по сей день, а блогерством - с 2020-го.

Кто я больше? Наверное, все-таки блогер и инфлюенсер, потому что для меня важно не только создавать визуальный контент, но и вести диалог, быть в контакте с людьми и делиться тем, что по-настоящему откликается.

- Какой вы человек в жизни вне соцсетей? Насколько ваш блогерский образ совпадает с вами настоящей?

- Раньше я могла себя ограничивать некоторыми вещами, не до конца показывать свои эмоции, чтобы не спугнуть публику. Сейчас хочу быть собой. Понимаю, что людям важно знать тебя такой, какая ты на самом деле. На данный момент я снимаю влоги, где настоящая я. Поэтому смело могу сказать, что я такая же, как и на видео.

- Если бы не блог, не соцсети, чем бы вы занимались с таким же энтузиазмом?

- Если бы не соцсети я была бы поваром, так как люблю готовить, возможно продолжила бы художественную деятельность, так как по профессии я художник. Но повара я бы поставила на первое место, так как на художество у меня не осталось столько желания, сколько хотелось бы.

- Помните ли вы свой первый ролик, который «взорвал»? Что это было, и как изменилась ваша жизнь после него?

- Первый ролик «взорвал», когда я сняла ASMR видео в 2021 году. На тот момент в нашей стране никто не снимал подобное видео. Тогда появилось желание снимать больше. Затем я стала снимать видео юмористического характера, которое «взорвало» тогда на 95 тысяч просмотров. Но моя жизнь на тот момент никак не изменилась, скорее я добавила в нее новшество.

- Вам комфортно быть в центре внимания? Или вы скорее интроверт, который научился вести себя уверенно на камеру?

- Мне не всегда комфортно быть в центре внимания. А если говорить о камере, то не всегда получается сказать все одним разом. Иногда я интроверт, иногда экстраверт.

- Большинство ваших видео построены на иронии. Вы заранее пишете сценарии или работаете по вдохновению? Как создаете контент?

- Многие персонажи, которых я снимаю, взяты из реальной жизни. Некоторые идеи приходят в голову резко, и я сразу снимаю. Бывает, когда гуляем с друзьями, происходит забавная ситуация, я мигом записываю в заметки, чтобы снять потом.

- Насколько сложно делать юмористический контент на постоянной основе? Бывает, что вдохновение просто не приходит?

- Для меня несложно создавать юмористический контент, так как все положительное окружает меня, и я беру из него все позитивное. Поэтому вдохновение у меня есть всегда, а вот времени…

- Над кем вы чаще всего шутите в своих роликах? Кого троллите?

- У меня нет конкретного человека, над которым я шучу. Все, что я снимаю, - это наблюдения из жизни: ситуации среди друзей, знакомых, соседей. Это такие типажи, которые многим знакомы, поэтому зрителям легко узнавать себя или своих знакомых в этих роликах.

- Бывали случаи, когда кто-то обижался на ваши шутки? Как вы реагировали на подобное?

- Честно говоря, не припомню, чтобы кто-то серьезно обижался на мои шутки. Стараюсь шутить так, чтобы не переходить границы - скорее иронично, чем едко. Конечно, юмор у всех разный, и, возможно, кто-то воспринимал что-то не так, но прямых обид или жалоб не было. Если бы такое произошло, я бы спокойно отнеслась к обратной связи и подумала, как сделать шутки понятнее и добрее, потому что уважение к аудитории для меня важнее, чем моментальный смех.

- Как вы считаете, где сегодня проходят границы допустимого юмора в Азербайджане?

- Юмор в Азербайджане, как и в любой стране, отражает общественные настроения, традиции и нормы. Сегодня границы допустимого юмора, на мой взгляд, проходят там, где начинается оскорбление религиозных чувств, национального достоинства или личного пространства. Люди стали чувствительнее к темам, связанным с идентичностью, культурой и семейными ценностями. В то же время аудитория открыта к самоиронии, социальной сатире и обсуждению повседневных проблем - главное, чтобы это было сделано с умом, без перехода на личности и без злобы. Считаю, что талант юмориста проявляется как раз в умении быть остроумным, не нарушая этих границ.

- Есть ли темы, которых вы принципиально не касаетесь, даже если они могли бы «зайти»?

- Стараюсь не затрагивать тему религии, потому что понимаю, насколько это личная и чувствительная сфера. Для меня важно, чтобы мои видео были комфортны и интересны широкой аудитории, независимо от ее убеждений.

- Есть ли у вас ориентиры среди комиков или блогеров - будь то азербайджанские или зарубежные? Что скажете в целом о юмористической сфере Азербайджана?

- Есть и зарубежные, и местные блогеры, которые мне импонируют. Мне очень нравится, как развивается наша молодежь и их юмор. Появляется все больше креативных ребят, которые не просто повторяют шаблоны, а создают что-то свое - с нашим менталитетом, местным колоритом, но на современном уровне. Это делает юмор ближе к народу.

- Вы называете себя инфлюенсером. В чем, по-вашему, суть этой роли? Что вы хотите транслировать своей аудитории, помимо юмора и развлечений?

- Для меня роль инфлюенсера - это не просто создание контента ради охвата. Это про диалог с аудиторией, про возможность влиять не навязывая, а предлагая. Стараюсь транслировать не только ироничный взгляд на жизнь, но и более глубокие смыслы - через личные переживания, психологические инсайты, наблюдения. Мне важно, чтобы люди чувствовали себя понятыми, даже в самых противоречивых эмоциях. Хочу, чтобы они увидели - с ними все нормально. И если через юмор и самоиронию я могу помочь кому-то принять себя, задуматься о чем-то важном - значит, я на своем месте.

- Насколько серьезно к вам относятся бренды? Можно ли сказать, что в Азербайджане инфлюенсер уже стал полноценной профессией?

- На мой взгляд, отношение брендов к инфлюенсерам в Азербайджане стало гораздо более серьезным за последние несколько лет. Раньше это было больше на уровне сотрудничества «по дружбе» или на бартерной основе, но сейчас многие бренды подходят к этому стратегически — с договором, брифами и реальными бюджетами. Это значит, что они начинают видеть в нас не просто медийных людей, а партнеров, которые помогают достигать конкретных маркетинговых целей.

Инфлюенсерство, безусловно, уже можно назвать профессией, но, как и в любой сфере, здесь важно отношение человека к своему делу. Кто-то просто публикует контент ради лайков, а кто-то инвестирует в качество, аналитику, аудиторию, строит долгосрочные отношения с брендами. Именно такие подходы делают инфлюенсеров профессионалами. Так что, да, я считаю, что в Азербайджане инфлюенсер - это уже не просто хобби, а полноценная профессия для тех, кто к ней относится серьезно.

- Что чаще всего предлагают рекламировать? От каких предложений вы отказываетесь принципиально?

- Чаще всего мне предлагают рекламировать продукты, связанные с повседневной жизнью - еда, одежда, косметика. Это то, с чем я сама регулярно сталкиваюсь, поэтому мне легко говорить об этом искренне. А от чего я отказываюсь принципиально - это реклама ставок, сайтов с «быстрыми деньгами», сомнительных инвестиций и энергетиков. Считаю, что такие продукты или сервисы могут навредить моей аудитории, и это не совпадает с моими личными ценностями.

- Создается впечатление, что женских юмористических блогов у нас меньше, чем мужских. Почему, как вы думаете?

- Тоже замечаю, что женщин в юмористических блогах меньше на виду. Мне кажется, это не вопрос способностей - у женщин отличное чувство юмора - а скорее вопрос культуры и восприятия: женский юмор часто недооценивают или предъявляют к нему другие требования. Возможно, это связано с тем, что юмор в Интернете, как и любая публичная активность, долгое время формировался в среде, где доминировали мужчины. Это повлияло и на восприятие того, чей юмор считается универсальным.

- Вы сталкивались с хейтом? Что помогло выработать к нему иммунитет?

- Раньше я действительно болезненно воспринимала критику, особенно если она была эмоциональной или несправедливой. Со временем научилась разделять конструктивную критику и откровенный хейт. Мне помогли поддержка близких, работа над уверенностью в себе и развитие эмоционального интеллекта. Я поняла, что хейт чаще говорит о человеке, который его выражает, а не обо мне. Сейчас я воспринимаю такие ситуации спокойно: если в словах есть рациональное зерно - беру на заметку, если нет - просто не позволяю этому влиять на мою самооценку.

- Как ваши близкие относятся к тому, что вы делаете? Часто ли они становятся героями ваших роликов?

- Мои близкие поддерживают меня и с пониманием относятся к тому, чем я занимаюсь. Мы часто вместе смеемся над ситуациями из жизни, и они знают, что могут стать героями моих роликов. На самом деле многие истории, которые я использую, это либо вдохновленные реальными событиями, либо почти дословно снятые сценки из нашей жизни. Бывает они сами подкидывают идеи или просят что-то снять! Так что можно сказать, они не только герои, но и соавторы.

- Что по-настоящему смешит лично вас? Над чем вы смеетесь, когда камера выключена?

- Честно говоря, я часто смеюсь над неловкими моментами в жизни - особенно когда люди случайно попадают в смешные ситуации, которые сложно предсказать. Сидя в Instagram и TikTok, смотрю мемы с животными, где они делают что-то невероятно глупое, но очаровательное. Эти моменты всегда заставляют меня смеяться! Ну или с друзьями, воспоминания из детства тоже заставляют смеяться.

- Чем вы гордитесь больше всего, не как блогер, а как человек?

- Горжусь тем, что всегда стараюсь быть открытой, честной и с собой, и с другими. Это помогает мне строить доверительные отношения и оставаться верной своим принципам. Считаю, что честность - это основа не только профессиональных, но и личных отношений, и она помогает мне оставаться уверенной в своих поступках и решениях. Горжусь своей настойчивостью и упорством. Когда я ставлю перед собой цель, то готова работать над ее достижением, несмотря на трудности. Это помогает мне преодолевать преграды и двигаться вперед, даже когда все кажется сложным.