Ираклий Кобахидзе обиделся на руководство США за игнорирование Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

В письме премьер отмечает, что несколько недель назад писал адресатам о грузино-американских отношениях. Этому письму предшествовали публичные заявления грузинской стороны, однако до сих пор ответа на письмо и публичные заявления не последовало.

«Это молчание удивляет грузинский народ и грузинское правительство по нескольким причинам:

– прежде всего, Грузия уже много лет является самым надежным партнером США в нашем сложнейшем регионе, имеющем для Соединенных Штатов стратегическое значение. Грузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где численность войск Грузии на душу населения была самой большой. Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила 2,5 млрд долларов США, что в разы превышает реальную помощь, оказанную Грузии из бюджета США. Учитывая, что Грузия на протяжении многих лет остается настоящим стратегическим партнером Соединенных Штатов и продолжает выражать готовность восстановить такое стратегическое партнерство, молчание новой администрации удивляет как грузинское правительство, так и грузинский народ;

– согласно международным рейтингам, Грузия является лидером в регионе по уровню демократии, верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы, прочности государственных институтов, низкому уровню коррупции и другим критериям. Лидерство Грузии подтверждают и институты, которым ваша администрация особенно доверяет. Учитывая все это и тот факт, что вы активно ведете диалог и общаетесь с рядом даже откровенно недемократических и авторитарных государств, ваше молчание в отношении Грузии не имеет для нас логического объяснения;

– что особенно важно, так это то, что если мы посмотрим на публичную риторику нашего правительства и вашей администрации, то полное совпадение ценностей и идеологии между нашими взглядами бросается в глаза. Мы открыто говорили о преступной деятельности «Глубинного государства», USAID, NED и других соответствующих структур за несколько лет до того, как вы сделали идентичные заявления. У нас полностью идентичные оценки относительно войны в Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганды и многих других вопросов. На фоне такого ценностного и идеологического сближения изначально грузинский народ ожидал, что Грузия станет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес. Вы проявили такой интерес к Румынии и Германии, где при поддержке европейской бюрократии были совершены недемократические действия. Однако, к удивлению грузинского народа и нас, вы до сих пор не проявили такого внимания к Грузии», — говорится в письме.

Премьер Грузии называет непонятными санкции против грузинских правительственных чиновников, которые фактически предотвратили попытку революции и насилия, запланированную администрацией Байдена и финансируемую USAID. По его оценке, принятый Конгрессом «MEGOBARI act является враждебным законом по отношению к грузинскому народу и его правительству».

«Как уже было отмечено, несмотря на то, что вопросы прибавляются, мы по-прежнему сохраняем оптимизм и надеемся, что ваше противостояние «государству глухих» искреннее и закончится поражением «Глубинного государства». Правительство Грузии терпеливо ждет этого момента, который должен послужить основой для перезагрузки грузино-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между нашими странами!» — говорится в открытом письме.