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Конституция и Суверенитет - фундамент стабильности и процветания независимого Азербайджана

Себа Агаева10:26 - Сегодня
Конституция и Суверенитет - фундамент стабильности и процветания независимого Азербайджана

2025 год ознаменовался значимым для нашей страны событием – Распоряжением Президента Ильхама Алиева он объявлен Годом Конституции и Суверенитета.

В этом решении заключен очень глубокий смысл, оно стало квинтэссенцией побед, достигнутых Азербайджаном в деле строительства правового демократического государства и восстановления территориальной целостности.

Объявление 2025 года Годом Конституции подчеркивает непреходящую ценность Основного закона, необходимость его глубокого изучения и неукоснительного соблюдения каждым гражданином и государственным институтом.

В этом году особое внимание уделяется повышению в обществе правовой культуры, разъяснению конституционных норм и принципов, дальнейшему совершенствованию законодательства в соответствии с духом и буквой Конституции.

После восстановления территориальной целостности Азербайджана тема суверенитета приобрела для нас особое, триумфальное, звучание. И объявление 2025 года Годом Суверенитета еще раз подчеркивает безусловность исторической Победы в Отечественной войне, достигнутой благодаря мудрости Верховного Главнокомандующего и беспримерной отваге наших воинов.

Единство конституционных принципов и идеи суверенитета в рамках одного Года не случайно. Именно Конституция является гарантом суверенного права азербайджанского народа самостоятельно определять свою судьбу, строить свое настоящее и будущее без внешнего вмешательства. Уважение к Конституции есть уважение к собственному суверенитету, к выбору народа и к незыблемым основам государственности.

Год Конституции и Суверенитета – это время осмысления пройденного пути, укрепления правовых основ государства и консолидации общества вокруг идеи сильного, независимого и процветающего Азербайджана.

О роли Основного закона в развитии независимого Азербайджана, уникальности модели государственного суверенитета и вызовах XXI века 1news.az побеседовал с доктором юридических наук, Чрезвычайным и Полномочным послом, руководителем кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, профессором Намиком Алиевым.

- Как вы оцениваете роль Конституции 1995 года в формировании современного Азербайджанского государства?

- Принятая 12 ноября 1995 года Конституция независимого Азербайджана сыграла ключевую роль в становлении современной азербайджанской государственности, закрепила фундаментальные принципы, такие как суверенитет, светское государство, верховенство закона, разделение властей и права человека. Благодаря ей была создана основа для функционирования государственных институтов, формирования правовой системы и обеспечения политической стабильности. Она также позволила Азербайджану перейти от постсоветского периода к этапу институционального укрепления и модернизации.

- В чем заключается уникальность азербайджанской модели государственного суверенитета на постсоветском пространстве?

- Уникальность модели суверенитета Азербайджана заключается в сочетании нескольких факторов:

- Независимая внешняя политика (внешнеполитический суверенитет), не ориентированная на какой-либо блок или союз (например, отказ от членства в НАТО и ОДКБ при сохранении стратегического партнерства со странами – членами этих организаций).

- Экономический суверенитет, основанный на контроле над энергетическими ресурсами, что позволило Азербайджану укрепить свою независимость и проводить собственную экономическую политику.

- Настойчивость и непоколебимость в деле обеспечения территориальной целостности (территориальный суверенитет), кульминацией чего стало возвращение контроля над Карабахом.

- Гибкое сочетание традиций и модернизации, что обеспечило устойчивость внутренней политики.

- Насколько Конституция Азербайджана отвечает вызовам современности?

- Основной Закон государства не догма. Это живой организм. Со временем, с развитием государства и общества, какие-то нормы могут устареть, и появляется необходимость в новых. Конституция Азербайджана несколько раз изменялась и дополнялась. Она была адаптирована к современным реалиям за счет внесения в нее нескольких поправок, в том числе в 2002, 2009 и 2016 годах. Эти изменения позволили уточнить механизм функционирования исполнительной власти, укрепить институт президентства, расширить возможности для прав и свобод граждан, включая право на обращение к омбудсмену и международные инстанции.

Тем не менее, на мой взгляд, вызовы XXI века, такие как цифровизация, кибербезопасность, климатические изменения и защита прав в Интернете, требуют дальнейшего развития конституционно-правовой базы современного Азербайджанского государства.

- Какие изменения в законодательстве, по вашему мнению, могли бы еще больше укрепить государственный суверенитет?

- В условиях современного волатильного мира для дальнейшего укрепления суверенитета, как мне кажется, возможно рассмотреть следующие меры:

- Развитие законодательства в сфере кибербезопасности, особенно в контексте защиты критической инфраструктуры и информации.

- Усиление антикоррупционного законодательства, при сохранении презумпции невиновности, что повысит доверие к государственным институтам.

- Поддержка местного производства и импортозамещения через соответствующую налоговую и инвестиционную политику.

- Как восстановление полного контроля над Карабахом повлияло на укрепление суверенитета Азербайджана?

- Освобождение Карабаха в 2020 году и полное восстановление контроля над регионом в 2023 году – ключевые моменты в истории нашего современного государства.

Помимо восстановления территориальной целостности, которая является ядром любого суверенитета, эти победы повысили национальное самосознание, усилили консолидацию общества, укрепили международные позиции Азербайджана, особенно в рамках Организации тюркских государств, ООН, Движения неприсоединения и т.д.

Особую роль играет здесь и экономический фактор: освобожденные территории стремительно развиваются – возводится инфраструктура, возвращается населения, что стратегически важно для устойчивого экономического развития всей страны.

- В каком направлении, на ваш взгляд, будет развиваться внешнеполитический вектор Азербайджана в контексте укрепления суверенитета?

- Азербайджан, на мой взгляд, продолжит многовекторную политику. В ней важнейшее место займут такие направления, как углубление сотрудничества с Турцией и тюркским миром в рамках геополитического альянса; развитие связей с Европой, особенно в энергетическом секторе; баланс в отношениях с Россией и Ираном, избегая зависимости и не допуская перехода к открытому конфликту, а также, естественно, активизация участия в международных проектах, таких как транспортные коридоры (Средний путь, Зангезурский коридор и др.).

Азербайджан будет стремиться к усилению своей роли как транзитного, энергетического и политического центра Южного Кавказа.

- Благодарим вас за интересное интервью.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Построение гражданского общества и правового государства».

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