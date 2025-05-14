Иран пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%

Парламент Ирана в официальном обращении к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси заявил, что Тегеран может нарастить степень обогащения урана до оружейного уровня в 93%, если руководство организации продолжит проводить антииранскую политику.

«В соответствии со статьей 4 Договора о нераспространении ядерного оружия, народ Ирана обладает тремя неотъемлемыми правами - на проведение исследований и разработок, на производство и на использование ядерной энергии - при условии мирного характера ядерной программы, которая находится под гарантиями и надзором МАГАТЭ. Исходя из этого, Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений в сфере исследований и разработок в ядерной сфере и вправе обогащать уран до уровня 93% в соответствии со своими научными, медицинскими и промышленными потребностями», - приводит текст документа агентство IRNA.

«Господин Гросси! МАГАТЭ не должно становиться инструментом в руках преступного сионистского режима (имеется в виду Израиля - ред.), а также лидера мировой оси зла - Соединенных Штатов Америки. Мы, представители иранского народа в парламенте, подтверждая приверженность международным обязательствам, предупреждаем: в случае любого посягательства на законные права иранского народа в следующем докладе агентства и соучастия в обслуживании интересов врагов нашего народа вы столкнетесь с решительным ответом со стороны народа Ирана», - говорится в письме.

Источник: ТАСС