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Али Асадов встретился с послом Китая в Азербайджане

First News Media19:45 - Сегодня
Али Асадов встретился с послом Китая в Азербайджане

15 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, на встрече с удовлетворением было подчеркнуто динамичное развитие азербайджано-китайских отношений благодаря совместным усилиям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Была отмечена важность недавнего государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай, подписание главами государств «Совместного заявления Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства», которое вывело отношения между двумя странами на более высокий уровень.

На встрече были также рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Азербайджаном и Китаем, обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

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