Германия может вернуть обязательный призыв в армию: Писториус назвал условие

Германия в этом году начинает новую программу добровольного набора военнослужащих для восстановления недостаточно многочисленной армии страны. Но если слишком мало людей добровольно пойдет в армию, то ФРГ может вернуть обязательный призыв на военную службу.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в своем первом парламентском обращении к новому федеральному правительству. Его цитирует Politico.

«Мы договорились, что сначала будем опираться на волонтерство – службу, которая является добровольной и имеет целью поощрить молодых людей служить своей стране. И я говорю это вполне сознательно и честно: акцент также делается на «сначала», на случай, если мы не сможем набрать достаточно добровольцев», – сказал министр оборонного ведомства ФРГ.

Писториус заявил, что Бундесвер имеет около 181 500 военнослужащих на действительной службе, что значительно меньше запланированного к 2031 году количества в 203 000 военных.

По его словам, несмотря на то, что в начале 2025 года набор в армию вырос на 20%, это недостаточное число.

«У нас все еще слишком мало людей для того, что должны сделать наши вооруженные силы», – подчеркнул Писториус.

Новое коалиционное правительство поддерживает кампанию по набору военнослужащих. Канцлер Фридрих Мерц во время своего обращения к Бундестагу 14 мая пообещал создать в Германии «самую сильную армию в Европе».

Писториус подчеркнул, что Германия будет лидировать в вопросе безопасности вместе с Францией, Великобританией и Польшей.

«Безопасность в Европе – это, прежде всего, ответственность самих европейцев», – отметил министр.

Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году. Ее восстановление ознаменует значительный поворот в политике, обусловленный ростом угрозы со стороны России в сочетании с ростом беспокойства относительно надежности гарантий безопасности США при президенте Дональде Трампе.

Источник: РБК