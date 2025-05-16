 ЕС готовит санкции против «Северных потоков» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

ЕС готовит санкции против «Северных потоков»

First News Media13:34 - Сегодня
ЕС готовит санкции против «Северных потоков»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции «для оказания давления на Россию», которые включат ограничения против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», понижение так называемого «потолка» цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России.

«Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России», - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
199

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 6-го Саммита ...

Общество

В ожидании справедливости: Расследование жестокого убийства Эльгюна в Гяндже и ...

Политика

Макрон: Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира

Политика

В Тиране состоялась короткая встреча Ильхама Алиева с Макроном - ВИДЕО

Политика

Макрон: Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира

В Тиране состоялась короткая встреча Ильхама Алиева с Макроном - ВИДЕО

Алиев и Эрдоган провели встречу на полях 6-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО

Руководство ЕС «с нетерпением» ждет подписания мирного договора между Баку и Иреваном

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления

МИД Азербайджана приветствует решение о самороспуске РКК

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку - ФОТО

Последние новости

Папа Римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане

Сегодня, 16:27

В ожидании справедливости: Расследование жестокого убийства Эльгюна в Гяндже и ход следствия

Сегодня, 16:11

Автомобиль сбил подростка в Геранбое

Сегодня, 16:08

На одном из центральных проспектов Баку будет частично ограничено движение транспорта

Сегодня, 16:05

Макрон: Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира

Сегодня, 16:00

Более 40 пластических хирургов получили разрешение на работу в центре Топчубашева

Сегодня, 15:55

Джахангир Аскеров стал основным акционером Premium Bank

Сегодня, 15:37

Минобороны Украины заявило о готовности к полному прекращению огня

Сегодня, 15:34

Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО

Сегодня, 15:29

Глава МИД Турции: прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине

Сегодня, 15:07

Хакан Фидан: РФ и Украина сами выберут путь развития конфликта

Сегодня, 15:02

В возрасте 97 лет умер создатель первой водородной бомбы

Сегодня, 15:01

Фидан назвал критическим нынешний этап урегулирования в Украине

Сегодня, 15:00

В Тиране состоялась короткая встреча Ильхама Алиева с Макроном - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Сегодня, 14:55

Алиев и Эрдоган провели встречу на полях 6-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО

Сегодня, 14:53

Украине вернули тела более 900 погибших военных

Сегодня, 14:51

Завтра в Баку ожидается до 24 градусов тепла

Сегодня, 14:50

Руководство ЕС «с нетерпением» ждет подписания мирного договора между Баку и Иреваном

Сегодня, 14:48

В Азербайджане в соцсетях заблокировано более 150 каналов, пропагандирующих торговлю людьми

Сегодня, 14:46
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50