ЕС готовит санкции против «Северных потоков»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции «для оказания давления на Россию», которые включат ограничения против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», понижение так называемого «потолка» цен на российскую нефть, новые санкции против финансового сектора России.

«Мы работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Он будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть. И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России», - сообщила глава Еврокомиссии, прибывшая в Тирану для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Источник: РИА Новости