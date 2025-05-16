Президент «Барселоны» — о чемпионстве: этот сезон по праву можно назвать историческим - ВИДЕО

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе команды в чемпионате Испании.

«Мы очень довольны. Этот сезон по праву можно назвать историческим. Учитывая все трудности, с которыми мы столкнулись, я хочу поблагодарить игроков — они проявили себя великолепно. Играют с характером, с лёгкостью, дарят отличные эмоции. Мы влюбились в эту команду. Это игроки, которые чувствуют цвета клуба, любят «Барсу» и заслуживают всего наилучшего. У нас тренер — один из ключей к этому успеху. И большая заслуга Деку — в том, как он сформировал этот состав.

Это победа, несмотря на трудности и попытки дестабилизации, с которыми я не сталкивался в свои предыдущие сроки на посту президента… Это победа для всех партнёров «Барселоны».

Деку убедил нас подписать Флика. Он сказал, что это идеальный человек для работы с этой группой. А у нас — отличные игроки. Мы полностью ему доверяем, и Ханси показывает, кто он есть: профессионал, строгий, передающий команде дисциплину, однако при этом умеющий находить подход к игрокам. Он требовательный, но знает, до какого предела можно требовать», — приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона» стала чемпионом после матча 36-го тура с «Эспаньолом» (2:0).

Источник: Чемпионат