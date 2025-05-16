Вооружение и техника переведены на весенне-летний режим эксплуатации - ВИДЕО
Комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники, а также авиационных средств на весенне-летний режим эксплуатации проведены во всех видах войск и воинских частях Вооруженных сил Азербайджана в соответствии с планом подготовки на 2025 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники в весенне-летний период в пунктах техобслуживания, действующих в воинских частях, с учетом особенностей климатических условий произведена замена горюче-смазочных материалов, проверено состояние электросистем и выполнено сезонное обслуживание техники.
В рамках проводимых мероприятий воинские части в централизованном порядке были полностью обеспечены необходимыми запчастями и оборудованием.
Отметим, что все запланированные мероприятия по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, а также по поддержанию высокого уровня боевой подготовки в связи с переводом вооружения и техники на весенне-летний режим эксплуатации были осуществлены с соблюдением правил безопасности.