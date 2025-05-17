Неймар планирует продлить контракт с «Сантосом»

Бразильский нападающий Неймар намерен продлить контракт с клубом «Сантос».

Об этом сообщает TNT Sports Brasil.

Текущее рабочее соглашение футболиста с командой истекает летом 2025 года. По информации источника, стороны намерены переподписать контракт еще на один год.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом», чьим воспитанником является. С тех пор бразильский футболист провел за команду девять матчей, в которых забил три гола.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн.

Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.