Глава Минторга Турции заявил о значимости экономических связей со странами ОТГ

Министр торговли Турции Омер Болат выразил надежду на наращивание торгово-экономических связей со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, турецкий министр поделился ожиданиями от намеченного на 20-21 мая неформального саммита лидеров ОТГ в Будапеште.

«В рамках обсуждений в Венгрии будет рассмотрен широкий спектр вопросов: от политики до торговли, транспорта, промышленности, культуры и образования», - перечислил Болат, указав, что объем товарооборота между странами-членами ОТГ, а также государствами-наблюдателями по итогам 2024 года достиг отметки 68,8 млрд долларов.

«Непосредственно торговля Турции с этими странами в прошлом году составила 30,9 млрд долларов», - сказал глава Минторга, отметив, что ВВП стран ОТГ в 2024 году достиг отметки 1,8 млрд долларов, а совокупный объем внешней торговли тюркских государств – 1,1 трлн долларов.

По словам Болата, одним из приоритетных направлений сотрудничества с тюркскими странами является туризм. «Только в 2024 году Турцию посетило 2,6 млн туристов из стран ОТГ», - констатировал он.

Министр рассказал, что Анкара реализует курс на увеличение торговли с тюркскими государствами, развитие логистической инфраструктуры, упрощение системы транспортных перевозок, устранение преград на пути экспорта-импорта, увеличение взаимных инвестиций.

Глава ведомства сообщил, что только за последние два года Турция направила в страны ОТГ десятки торговых делегаций, а также приняла активное участие во многих выставочных мероприятиях на пространстве ОТГ.