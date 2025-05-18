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Хикмет Гаджиев: На Южном Кавказе де-факто царит мир

First News Media17:40 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: На Южном Кавказе де-факто царит мир

В регионе Южного Кавказа де-факто царит мир.

Как сообщает Report, об этом иранскому агентству Tasnim заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Пять принципов, составляющих основу мирного договора о нормализации отношений с Арменией, и даже текст этого документа были составлены азербайджанской стороной и представлены армянской. Это очередное яркое воплощение того, насколько Азербайджан привержен и поддерживает региональную повестку мира", – подчеркнул он.

В то же время Х.Гаджиев напомнил, что работа над текстом мирного договора между Баку и Ереваном завершена.

"Позитивный факт заключается в том, что [работа по согласованию] текста мирного договора завершена. Но вместе с тем есть открытые вопросы в двусторонних отношениях с Арменией. Мы считаем, что Армения должна на конституционной основе положить конец всем территориальным претензиям к Азербайджану, чтобы мы достигли устойчивого, окончательного мира в регионе", - констатировал помощник президента.

Он добавил, что в настоящее время в регионе Южного Кавказа сформировались благоприятные условия для мира.

"Но с удовлетворением можем сказать, что с момента обретения независимости Азербайджаном и Арменией сегодня созданы идеальные условия для мира в регионе. Мы даже можем сказать, в регионе де-факто царит мир, стабильность. Можем даже сказать, что де-факто в регионе есть мир. Азербайджан сделает все от него зависящее в направлении придания этому правовых рамок, чтобы в регионе был установлен полный и окончательный мир", - заключил Хикмет Гаджиев.

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