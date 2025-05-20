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Президент Ильхам Алиев: Превращение освобожденных земель в пространства прогресса - один из главных столпов нашей государственной политики

First News Media13:30 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Превращение освобожденных земель в пространства прогресса - один из главных столпов нашей государственной политики

Азербайджан на протяжении многих лет подвергался военной агрессии со стороны Армении.

Во время оккупации наших земель против нашего народа проводилась политика этнической чистки, совершались многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Эти факты являются откровенным попиранием основополагающих принципов международного права и прав человека.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева с участникам 6-го пленарного заседания Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Глава государства в обращении также подчеркнул: «На оккупированных территориях на протяжении многих лет незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы, царили широкомасштабная коррупция и целенаправленное разрушение инфраструктуры. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были полностью восстановлены. Наряду с восстановлением суверенитета и справедливости, окончание оккупации ознаменовало начало нового этапа, сопровождающегося возвращением жизни и законности на эти территории. Превращение освобожденных земель в пространства прогресса - один из главных столпов нашей государственной политики. Азербайджан и сегодня продолжает конструктивные усилия по достижению прочного мира и стабильности в регионе».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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