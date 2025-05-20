Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 мая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания было включено 13 вопросов:

1. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кабинету Министров Азербайджанской Республики» (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Международной организацией гражданской авиации о механизме непрерывного мониторинга в рамках программы универсальных проверок в области обеспечения авиационной безопасности»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области карантина растений и защиты растений»;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики (2005-2025)»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года номер 65-VIIGD «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и «О Судебно-правовом совете»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Водный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О мелиорации и ирригации»;

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О паспортах» и «О государственной службе» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О нотариате» и «Об исполнении» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О хлопководстве» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг» (первое чтение).